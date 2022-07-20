США не видят признаков того, что Иран продал РФ беспилотники

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят признаков продажи Ираном беспилотников России. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА "Новости".
"Мы не видим никаких признаков, что продажа на самом деле состоялась", - сказал он.
Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов заявил, что передача Ираном беспилотников России повлечет ряд санкций со стороны США и других стран. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Как рассказал Прайс, США уже высказывали обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий и продолжают следить за ситуацией.
12 июля представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг информацию о возможной передаче беспилотных летательных аппаратов российской стороне. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иран, где проведет переговоры с президентами страны Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо трехсторонней встречи, пройдут и двусторонние, в частности с Эрдоганом.