В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
1 час назад

США не видят признаков того, что Иран продал РФ беспилотники

Газета.Ru

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят признаков продажи Ираном беспилотников России. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА "Новости".

США не видят признаков того, что Иран продал РФ беспилотники
Фото: Andrew Harnik/APAndrew Harnik/AP

"Мы не видим никаких признаков, что продажа на самом деле состоялась", - сказал он.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов заявил, что передача Ираном беспилотников России повлечет ряд санкций со стороны США и других стран. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Как рассказал Прайс, США уже высказывали обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий и продолжают следить за ситуацией.

12 июля представитель МИД Ирана Насер Канаани в ходе пресс-конференции опроверг информацию о возможной передаче беспилотных летательных аппаратов российской стороне. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин 19 июля посетит Иран, где проведет переговоры с президентами страны Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Помимо трехсторонней встречи, пройдут и двусторонние, в частности с Эрдоганом.

Армия,Джон Кирби,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители