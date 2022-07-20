США не видят признаков того, что Иран продал РФ беспилотники

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не видят признаков продажи Ираном беспилотников России. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА "Новости".

Фото: Andrew Harnik/AP Andrew Harnik/AP

"Мы не видим никаких признаков, что продажа на самом деле состоялась", - сказал он.

Ранее Госдепартамент Соединенных Штатов заявил, что передача Ираном беспилотников России повлечет ряд санкций со стороны США и других стран. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Как рассказал Прайс, США уже высказывали обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий и продолжают следить за ситуацией.