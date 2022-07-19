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33 минуты назад

США выделят новый пакет военной помощи Украине

Москва24

В Белом доме заявили, что США на этой неделе выделят Украине новый пакет военной помощи, который будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS.

США поставят Киеву новые системы HIMARS
Фото: ReutersReuters

"Этот пакет будет включать в себя еще больше систем HIMARS, и он также будет включать дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерийские снаряды", – передает ТАСС слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Ранее в Пентагоне заявили, что Киев с учетом новых американских поставок будет владеть 12 реактивными системами залпового огня HIMARS. Также США планируют поставить на Украину боеприпасы к данным средствам.

В посольстве РФ сообщили, что передача Вашингтоном артиллерийских систем Киеву может привести к эскалации, если ВСУ будут использовать эти комплексы для ударов по территории России. По мнению дипломатов, в Белом доме игнорируют тот факт, что современное высокоточное оружие попадет в руки радикалов, террористов и бандформирований не только на территории Украины, но и за ее пределами.

Киев пообещал не применять HIMARS для ударов по России

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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