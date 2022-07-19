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42 минуты назад

Украина заявила об ожидании ракетных комплексов NASAMS от западных стран

Lenta.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников во время своего онлайн-выступления на конференции Атлантического совета рассказал, что Киев ждет от западных стран поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS. Кроме того, по его словам, страна рассчитывает получить ракеты дальнего радиуса действия, сообщает РИА Новости.

Украина заявила об ожидании комплексов NASAMS от западных стран
Фото: wikipediawikipedia

«Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году», — заявил глава оборонного ведомства.

Он добавил, что верит в то, что Украина «рано или поздно» дождется поставок оружия дальнего радиуса действия. Глава Минобороны считает, что решение передать Киеву такое оружие будет принято после того, как партнеры убедятся в выполнении Украиной своих обязательств и увидят эффективность использования ею полученного снаряжения.

Ранее Резников предложил западным партнерам тестировать новое оружие на территории страны. Он отметил, что Киев заинтересован в применении современных систем боя против врага и поэтому приглашает производителей оружия тестировать свою новую продукцию на Украине.

Армия,Алексей Резников,
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