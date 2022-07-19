Шесть установок Caesar направляются на Украину

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании комиссии по международным делам в сенате Франции заявила, что шесть самоходных артиллерийских установок Caesar, которые Париж передал Киеву, уже находятся в пути на Украину, передает РИА «Новости».
«Шесть самоходных артиллерийских установок CAESAR, о намерении передаче Украине которых президент Республики объявил 16 июня, уже в пути», — сказала она.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что власти страны планируют направить «значительное количество» бронетранспортеров и шесть самоходных артиллерийских установок Caesar в дополнение к 12 ранее поставленным гаубицам.
Французский политик Жоффри Болле после сообщений об утрате самоходных артиллерийских установок Caesar Украиной заявил, что армию Франции «обобрали», и обвинил в этом президента страны Эммануэля Макрона.
Также Колонна на этом заседании сообщила, что в новый список антироссийских санкций Евросоюза попали 55 человек.