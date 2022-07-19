Киев обратился к Западу с предложением по новому оружию

"Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем. <...> Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь", - сказал он.