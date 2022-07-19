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23 минуты назад

Резников предложил Западу тестировать новое вооружение на Украине

ТАССиещё 2

Украина готова тестировать в боевых действиях на своей территории новое оружие западных партнеров. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре "Атлантический совет".

Киев обратился к Западу с предложением по новому оружию
Фото: ReutersReuters

"Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем. <...> Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь", - сказал он.

По его словам, одним из примеров вооружение, которое было испытано на Украине стала польская артиллерийская система Krab.

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"Я думаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии, или наших турецких партнеров, хороший шанс протестировать свое оборудование", - добавил Резников.

Армия,Алексей Резников,
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