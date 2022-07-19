Киев обратился к Западу с предложением по новому оружию

Украина готова тестировать в боевых действиях на своей территории новое оружие западных партнеров. Об этом во вторник заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая по видеосвязи в американском аналитическом центре "Атлантический совет".
"Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем. <...> Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь", - сказал он.
По его словам, одним из примеров вооружение, которое было испытано на Украине стала польская артиллерийская система Krab.
"Я думаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии, или наших турецких партнеров, хороший шанс протестировать свое оборудование", - добавил Резников.