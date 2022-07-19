Эсминец США с "Томагавками" зашел в порт Хельсинки

В воды финской столицы Хельсинки зашёл американский военный эсминец USS Arleigh Burke. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс».
Военный корабль USS Arleigh Burke может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1600 км, а также оснащён зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 ("Стандарт-2") и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC. Управление вооружением USS Arleigh Burke осуществляет с помощью единой системой Aegis ("Иджис"). Такое оснащение позволяет эсминцу выполнять самые разнообразные боевые задачи.
Напомним, что ранее палата представителей конгресса США одобрила резолюцию о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. После того, как протоколы о присоединении будут ратифицированы всеми государствами-членами альянса, Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО.