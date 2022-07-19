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39 минут назад

В НАТО считают, что конфликт на Украине будет долгим

ТАСС

Специалисты Североатлантического альянса видят признаки того, что боевые действия на Украине, вероятно, будут продолжаться долго. Об этом сообщил во вторник помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кэттлер.

В НАТО спрогнозировали сроки конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

Говоря о перспективах завершения специальной военной операции РФ на Украине, он отметил:

"Мы не видим каких-либо признаков того, что война скоро закончится". "На самом деле, к сожалению, есть еще больше признаков того, что эта война будет очень долгой. Думаю, мы все это хорошо понимаем", - добавил Кэттлер, выступая на онлайн-семинаре, организованном американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности".

"Поэтому главы государств из числа союзников [по НАТО] договорились относительно всеобъемлющих пакетов помощи, частом проведении консультаций и очень долгосрочных обязательствах", - полагает помощник генсека НАТО.

Как заявило ранее в текущем месяце посольство РФ в Вашингтоне, власти США отправляют Украине новые вооружения, поскольку хотят "затянуть конфликт любой ценой".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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