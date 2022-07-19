В НАТО спрогнозировали сроки конфликта на Украине

Специалисты Североатлантического альянса видят признаки того, что боевые действия на Украине , вероятно, будут продолжаться долго. Об этом сообщил во вторник помощник генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кэттлер.

"Мы не видим каких-либо признаков того, что война скоро закончится". "На самом деле, к сожалению, есть еще больше признаков того, что эта война будет очень долгой. Думаю, мы все это хорошо понимаем", - добавил Кэттлер, выступая на онлайн-семинаре, организованном американской неправительственной организацией "Альянс разведки и национальной безопасности".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.