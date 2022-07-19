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36 минут назад

ВСУ попали в Антоновский мост через Днепр

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон и попали в Антоновский мост через Днепр. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов, сообщает РИА Новости.

ВСУ попали в Антоновский мост через Днепр
Фото: кадр видеокадр видео

По его словам, объект получил незначительные повреждения, но продолжает функционировать и пропускать автомобильный транспорт.

«Получил повреждения — четыре дырки, точечно ударили. Специалисты выехали, будем восстанавливать», — пояснил Стремоусов.

Он добавил, что противник целился в основание моста, но ни крепления, ни опоры не пострадали. При этом жилые дома вокруг конструкции получили незначительные повреждения, взрывной волной выбило стекла.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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