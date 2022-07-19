ВСУ попали в Антоновский мост через Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон и попали в Антоновский мост через Днепр. Об этом заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов , сообщает РИА Новости.

По его словам, объект получил незначительные повреждения, но продолжает функционировать и пропускать автомобильный транспорт.

Он добавил, что противник целился в основание моста, но ни крепления, ни опоры не пострадали. При этом жилые дома вокруг конструкции получили незначительные повреждения, взрывной волной выбило стекла.