Названа цель поставок на Украину ракет к HIMARS большей дальности

Поставки американского оружия не сыграли значимой роли в конфликте на территории Украины, считает военный специалист Алексей Леонков. Потому, по его словам, США необходимо решить имиджевую задачу собственного вооружения, убедив мир в его боеспособности и значимости. Именно с этой целью могут осуществляться поставки дальнобойных ракет к HIMARS, предположил эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

Фото: Serhiy Takhmazov / Reuters Serhiy Takhmazov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро получат ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) большей дальности, чем располагали до этого. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексей Данилов. Пока Пентагон поставляет Украине только ракеты для HIMARS типа GMLRS, дальность запуска которых составляет 70-80 километров. Всего для этих систем создано более 20 типов боеприпасов, некоторые способны поражать цели на расстоянии 300 километров и более.

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Угроза для России

«Предыдущие поставки HIMARS и боеприпасов к ним освещались в связи с опасениями того, что они могут быть использованы против нашей страны, — напомнил Леонков. — Тогда Россия предупреждала, что такого рода поставки могут быть чреваты непоправимыми последствиями, прежде всего для США. Штаты, в свою очередь, гарантировали, что ракеты не будут попадать на территорию России, и в целом это обещание было выполнено».

По словам эксперта, все подтвержденные удары HIMARS были нанесены преимущественно по объектам на территории ЛНР и ДНР.

«Применение было минимальным, назвать его эффективным с военной точки зрения нельзя. Так что нынешнее заявление главы СНБО — это возврат к предыдущей информационной повестке. Причем, в обсуждении этой темы заинтересованы, прежде всего, именно США», — считает военный специалист.

Имиджевые задачи

Леонков считает, что дальнобойные системы, поставляемые США, не очень эффективно применяются против военных целей.

«Чтобы решать задачи огневого подавления и поражения, необходимо большее число таких комплексов. Но поставки, которые осуществляют американцы, указывают на отсутствие таких задач: комплексы предоставляются для решения именно имиджевых задач оружия США», — предположил эксперт.

Ранее в Вашингтоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. Общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиарда долларов с начала спецоперации России.