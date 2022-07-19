Западное оружие создает проблемы украинским военным. Это связано с тем, что страны передает Украине оружие по частям каждому подразделению, а это в свою очередь налагает проблемы с обучением и логистикой. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников признался в своей некомпетентности, заявив, что не разбирается в ракетных комплексах, поставляемых Западом. Об этом он заявил в интервью украинской службе BBC. В свою очередь, американские власти изменили свой подход по поддержке Украины, подходя к делу поэтапно. Об этом заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин. Также увеличение военных поставок западных стран на Украину приближает риски развязывания третьей мировой войны. Об этом заявила член Левой партии Германии Севима Дагделена. Кроме того, некоторые из союзников Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком пожертвованного ими оружия, и предложил другим последовать их примеру. Запад поставляет Украине оружие на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.