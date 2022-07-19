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49 минут назад

Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»

Lenta.ru

Доковый ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) начнется в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля — прим. «Ленты ру»). Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели», — сообщил он.

Отмечается, что в пресс-службе Центра судоремонта «Звездочка» не прокомментировали эту информацию.

В июне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что новые комплексы сделают модернизированный авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» другим. В том же месяце Рахманов отметил, что корабль «Адмирал Кузнецов» передадут флоту в первом квартале 2024 года.

В мае глава ОСК сообщил, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода.

Армия,Алексей Рахманов,Центр судоремонта "Звездочка",Объединенная судостроительная корпорация,
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