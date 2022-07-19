В ЛНР заявили о подготовке контрнаступления ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит контрнаступление наступления на попаснянском направлении. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), сообщает ТАСС.

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Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. При этом он подчеркнул, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает.

О намерении ВСУ отбить у российской армии все утраченные регионы востока и юга страны также сообщал глава МИД республики Дмитрий Кулеба. По словам министра, возвращение «полного суверенитета» над всеми потерянными территориями — главная цель Киева.