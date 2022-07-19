В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
16 минут назад

В ЛНР заявили о подготовке контрнаступления ВСУ

Lenta.ru

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит контрнаступление наступления на попаснянском направлении. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), сообщает ТАСС.

В ЛНР заявили о подготовке контрнаступления ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. При этом он подчеркнул, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает.

О намерении ВСУ отбить у российской армии все утраченные регионы востока и юга страны также сообщал глава МИД республики Дмитрий Кулеба. По словам министра, возвращение «полного суверенитета» над всеми потерянными территориями — главная цель Киева.

Минобороны отчиталось об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»

По его словам, сейчас Украина не ведет переговоры с Россией о мирном урегулировании, но намерена продолжать боевые действия.

Армия,В мире,Алексей Арестович,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Правый сектор,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители