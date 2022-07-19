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36 минут назад

Минобороны заявило о поражении четырех взводов РСЗО «Град» в ДНР

Lenta.ru

Российские военные за минувшие сутки поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 13 артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и 10 артиллерийских взводов орудий Д-30 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Минобороны заявило о поражении четырех взводов РСЗО «Град» в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, это произошло в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Дроновка, Опытное, Красное, Звановкка, Ивано-Дарьевка, Парасковиевка и Иванград ДНР.

Ранее стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили до 200 боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в пункте временной дислокации на Украине. Пункт дислокации находился в населенном пункте Камышеваха в Запорожской области, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные нанесли удары по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые располагались в районе населенного пункта Долина в ДНР.

Армия,Правый сектор,
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