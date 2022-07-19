Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 19 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

18 июля Минобороны заявляло об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ в ДНР на полевом аэродроме.