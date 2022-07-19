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41 минуту назад

Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24

Lenta.ruиещё 1

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 19 июля, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Минобороны заявило о сбитом украинском вертолете Ми-24
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В военном ведомстве также отчитались об уничтожении четырех украинских беспилотников в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

18 июля Минобороны заявляло об уничтожении двух вертолетов Ми-8 ВСУ в ДНР на полевом аэродроме.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны.

Армия,Владимир Путин,
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