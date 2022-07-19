Симоньян назвала плюсы и минусы покупки беспилотников у Ирана

Приобретение у Ирана военных беспилотников является как хорошей новостью, так и плохой. Об этом заявила главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

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Одно из преимуществ, по ее словам, – способность государства, которое на протяжении многих лет находится под тяжелейшими санкциями, производить такие технологии.

Среди недостатков – тот факт, что до сих пор «без всяких санкций мы не сделали это сами», указала Симоньян.

Напомним, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга сообщил о якобы готовности Ирана передать РФ беспилотные летательные аппараты.

Как заявил ранее глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс, США введет новые санкции в отношении Ирана, если руководство страны согласится предоставить РФ беспилотные летательные аппараты (БПЛА).