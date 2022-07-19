В Армении назвали сроки вывода войск из Нагорного Карабаха

Армия Армении полностью покинет территорию Нагорного Карабаха к сентябрю, заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Telegram-каналу Armenpress.

Фото: Artem Mikryukov / Reuters Artem Mikryukov / Reuters

«В результате войны ряд частей Вооруженных сил Республики Армения (ВС РА) вошли в Нагорный Карабах на помощь Силам обороны (Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — прим. Лента.ру). После прекращения огня они (ВС РА — прим. Лента.ру) возвращаются в Республику Армения. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре. Что касается Армии обороны, то она была в Нагорном Карабахе и продолжает там оставаться», — сообщил Григорян.

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При этом чиновник отметил, что гарантией безопасности Нагорного Карабаха должен стать российский миротворческий контингент. «Ранее функции по обеспечению безопасности Нагорного Карабаха выполняла Армия обороны Нагорного Карабаха. И в этом отношении ничего не меняется. Однако следует отметить, что размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе должно быть гарантией безопасности», — заявил секретарь Совбеза Армении.

Григорян отметил, что армянские призывники не будут проходить службу на территории Нагорного Карабаха. При этом сам Нагорный Карабах продолжит набирать призывников, а также сохранит возможность иметь контрактную армию.