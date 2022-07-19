Украина заявила о скором получение ракет к HIMARS большей дальности

Вооруженные силы Украины (ВСУ) скоро получат ракеты к американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) большей дальности, чем располагали до этого. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО страны Алексей Данилов, пишет ТАСС.
Пока Пентагон поставляет Украине только ракеты для HIMARS типа GMLRS, дальность запуска которых составляет 70–80 километров. Всего для этих систем создано более 20 типов боеприпасов, некоторые способны поражать цели на расстоянии 300 километров и более.
«Мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — пояснил Данилов.
Ранее в Вашингтоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. Общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала спецоперации России.