В Петербурге прошла первая ночная репетиция парада ко Дню ВМФ

В акватории Невы в Санкт-Петербурге с понедельника на вторник прошла первая ночная репетиция Главного военно-морского парада. Об этом журналистам во вторник сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации .

"В ходе тренировки, проведенной в соответствии с утвержденным главнокомандующим Военно-морским флотом адмиралом Николаем Евменовым планом, по фарватеру Невы в составе тактических групп прошли в парадном строю малые ракетные корабли, корабли противоминной обороны, ракетные катера, новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа "Раптор" и противодиверсионные катера типа "Грачонок". Среди них - противодиверсионные катера "Нахимовец", "Юнармеец Татарстана", "П-471" и "П-468", десантный катер "Иван Пасько", который в День ВМФ пройдет по акватории Невы с репликой ботика Петра I, патрульный катер "Евгений Колесников" (с женским экипажем на борту), морской тральщик " Александр Обухов ", ракетный катер "Чувашия", малые ракетные корабли "Зеленый Дол" и "Одинцово",- говорится в сообщении.

По словам департамента, в тренировке также задействовали по два катера от пограничного управления ФСБ и МЧС России. Представители главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы проверили соблюдение необходимой дистанции между кораблями, для прохождения последних в парадном строю. Замерили интервалы между кораблями, провели тренировку по поддержанию заданной скорости и удержания кораблей на заданном курсе при следовании их по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов. Также проверили организацию связи и соблюдение навигационной безопасности.