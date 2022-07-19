Конгресс США готов выделить $100 млн для переучивания украинских военных летчиков. Рассматривается и последующая поставка Киеву боевых самолетов F-16 и F-15. «Газета.Ru» вместе с военными экспертами разбиралась, насколько реально и эффективно это обучение.

Палата представителей США одобрила выделение $100 млн на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 и F-15.

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Автором проекта стал республиканец Адам Кинзингер, в прошлом подполковник ВВС Национальной гвардии США. Он сообщил изданию Defense News, что «тренировки украинских военных летчиков будут проходить на базе в Миссисипи, а также в Техасе». Срок обучения, по его словам, составит три месяца.

По мнению российских экспертов, этого времени абсолютно недостаточно.

«Чисто теоретически опытному военному летчику достаточно просто пересесть на воздушную машину аналогичного класса, – рассказал «Газете.Ru» генерал-майор запаса ВВС Владимир Попов. – Однако трех месяцев достаточно, лишь чтобы переключиться на азы пилотирования, взлет-посадка, сам полет, но не боевое применение, которое требует более длительного времени. Опять же речь идет о переподготовке на американские истребители F-16 и F-15, которые имеют свои особенности и заметно отличаются от МиГ-29 и Су-27, которыми управляли украинские пилоты. Там и тактика воздушного боя другая, и действия в паре или группе самолетов, да и много других особенностей. За три месяца американцы подготовят из украинцев не пилотов, а смертников».

Генерал при этом подчеркнул, подготовки одних только летчиков «явно недостаточно».

«Еще существенный нюанс – подготовка инженерно-технического персонала, которому обслуживать американские машины будет достаточно сложно. Их тоже нужно обучать и это тоже явно не три месяца.

Не уверен, что как украинские военные летчики, так и технари, владеют в такой степени английским языком, чтобы понять обучающих их американцев и досконально вникнуть в инструкции, если их только не переведут на мову. Есть большой вопрос с инфраструктурой – аэродромную базу Украине придется полностью перестраивать под взлет-посадку американских F-16.

Вплоть до смены аэродромных огней, рулежных полос, да и банально ангаров для хранения и ремонта самолетов», – добавил Попов.

В свою очередь, публицист и военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что вопрос с местом подготовки пилотов пока не решен.

«Большой вопрос с местом подготовки украинских боевых пилотов. В самих США – далеко и дорого. Возможно, что украинских «соколов» будут натаскивать в соседней Польше, где таких самолетов в составе ВВС около полусотни. Процесс переподготовки может занять не менее полугода, даже для уже обученного пилота на Су-27 или МиГ-29. Это совершенно разные истребители, где не просто управление отличается, а совершенно иная система взаимодействия с коллегами в воздушном бою», – рассказал Шурыгин.

Пока речь идет лишь о подготовке украинских летчиков для освоения американских истребителей. Сами поставки F-16 и F-15 Киеву рассматриваются как гипотетические, и Белый дом решение по этому поводу не принял.

Ранее Вашингтон отказал Киеву в поставке своих самолетов и запретил передавать Украине истребители советского производства, на чем настаивала Польша и Словакия, рассчитывая получить взамен более совершенные истребители США.