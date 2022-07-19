Пропаганда ИГ сообщила об уничтожении БПЛА российской ЧВК «Вагнер»

Пропаганда организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявила об уничтожении беспилотного летательного аппарата российской ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал Directorate 4.

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Инцидент произошел в окрестностях города Менака (Мали) 16 июля. Связанное с ИГ агентство «Амак» опубликовало видеозапись с российским беспилотным аппаратом «Орлан-10», который, судя по парашюту, совершил аварийную посадку.

13 июля в округе Менака от рук боевиков ИГ погибли девять мирных жителей, включая двоих детей одиннадцати и четырнадцати лет. С учетом этого, активность группировки, а следовательно и противостоящих ей сторон в указанный период представляется правдоподобной, отмечают авторы канала.