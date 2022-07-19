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7 минут назад

Пропаганда ИГ сообщила об уничтожении БПЛА российской ЧВК «Вагнер»

Елена Прошина

Пропаганда организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявила об уничтожении беспилотного летательного аппарата российской ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Пропаганда ИГ сообщила об уничтожении БПЛА российской ЧВК «Вагнер»
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в окрестностях города Менака (Мали) 16 июля. Связанное с ИГ агентство «Амак» опубликовало видеозапись с российским беспилотным аппаратом «Орлан-10», который, судя по парашюту, совершил аварийную посадку.

13 июля в округе Менака от рук боевиков ИГ погибли девять мирных жителей, включая двоих детей одиннадцати и четырнадцати лет. С учетом этого, активность группировки, а следовательно и противостоящих ей сторон в указанный период представляется правдоподобной, отмечают авторы канала.

После конфликта с Францией власти Мали вынуждены прибегать к помощи иностранных наемников. Кроме того, Минобороны Египта заявило, что с 15 августа на неопределенный срок приостановит свое участие в миротворческой миссии ООН в Мали. Египетский контингент в Мали достигает одной тысячи сорока восьми военнослужащих.

Армия,ООН,Исламское государство,
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