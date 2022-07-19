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51 минуту назад

Кадыров рассказал подробности о бегущих с поля боя бойцах ВСУ

Елена Прошина

У бойцов Вооруженных сил Украины, которые все чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кадыров рассказал подробности о бегущих с поля боя бойцах ВСУ
Фото: ТАССТАСС

«„Тикаем, пацаны!“ — такой клич стал широко распространяться среди представителей бандеровцев, нациков и шайтанов, которые пытаются противостоять российским военнослужащим на территории Донбасса», — заявил политик.

По его словам, сдавшиеся бойцы Украины, пускаясь в бегство, оставляют «многочисленные трофеи в виде оружия и боеприпасов, а также свои хорошо укрепленные позиции».

Кадыров отметил, что тем, кому удалось сбежать, останутся живыми до «следующего боевого контакта».

«А кто не успел, тому наши мужественные воины выписывают билет в один конец, не отходя от кассы, к их бандеровскому вдохновителю», — отметил главы Чечни.

Кадыров подчеркнул, как бы «нацики и бандиты всех мастей» ни пытались сбежать и «сохранить свое никчемные души, все равно настанет час расплаты за их бесчинства и издевательства над жителями Донбасса». Он пообещал, что чеченские подразделения настигнут каждого, кто причастен к преступлениям на территории ДНР и ЛНР.

В Киеве ответили Кадырову на слова о присоединении Украины к РФ

Армия,Рамзан Кадыров,
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