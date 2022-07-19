Кадыров рассказал подробности о бегущих с поля боя бойцах ВСУ

У бойцов Вооруженных сил Украины, которые все чаще сбегают с поля боя, появился новый «боевой клич», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова.

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«„Тикаем, пацаны!“ — такой клич стал широко распространяться среди представителей бандеровцев, нациков и шайтанов, которые пытаются противостоять российским военнослужащим на территории Донбасса», — заявил политик.

По его словам, сдавшиеся бойцы Украины, пускаясь в бегство, оставляют «многочисленные трофеи в виде оружия и боеприпасов, а также свои хорошо укрепленные позиции».

Кадыров отметил, что тем, кому удалось сбежать, останутся живыми до «следующего боевого контакта».

«А кто не успел, тому наши мужественные воины выписывают билет в один конец, не отходя от кассы, к их бандеровскому вдохновителю», — отметил главы Чечни.