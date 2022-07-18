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1 час назад

База ВВС Британии вышла из строя из-за аномальной жары

Lenta.ru

Из-за аномальной жары и проблем с размягчением покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП), военная база Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Брайз-Нортон вышла из строя, все полеты прекращены до восстановления инфраструктуры аэродрома. Об этом сообщил телеканал Sky News.

База ВВС Британии вышла из строя из-за аномальной жары
Фото: SAC Samantha Holden RAF / UK MOD Crown / ReutersSAC Samantha Holden RAF / UK MOD Crown / Reuters

Сообщается, что асфальтовое покрытие ВВП стало липким под воздействием высокой температуры, что послужило угрозой для учебных летных мероприятий. Военное руководство базы было вынуждено прекратить все полеты утром 18 июля.

В настоящее время в Минобороны Британии разрабатывается план чрезвычайных действий в подобных ситуациях, чтобы не допустить срыва боевой готовности из-за экстремальных климатических условий.

15 июля в Британии впервые объявили чрезвычайную ситуацию из-за жары. Экстремальную температуру в стране объясняют изменением климата. Правительство страны уже провело экстренное совещание , на котором приняли решение ограничить железнодорожные перевозки в стране на некоторых участках сети, «во избежание какого-либо потенциального ущерба». На 18-19 июля также могут остановить работу школ в южной части Британии.

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