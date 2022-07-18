База ВВС Британии вышла из строя из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары и проблем с размягчением покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП), военная база Военно-воздушных сил (ВВС) Британии Брайз-Нортон вышла из строя, все полеты прекращены до восстановления инфраструктуры аэродрома. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Фото: SAC Samantha Holden RAF / UK MOD Crown / Reuters SAC Samantha Holden RAF / UK MOD Crown / Reuters

Сообщается, что асфальтовое покрытие ВВП стало липким под воздействием высокой температуры, что послужило угрозой для учебных летных мероприятий. Военное руководство базы было вынуждено прекратить все полеты утром 18 июля.

В настоящее время в Минобороны Британии разрабатывается план чрезвычайных действий в подобных ситуациях, чтобы не допустить срыва боевой готовности из-за экстремальных климатических условий.