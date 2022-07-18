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8 минут назад

Китай испытал гиперзвуковую ракету с многорежимным двигателем

Газета.Ru

Команда Школы аэронавтики и астронавтики Северо-Западного политехнического университета Китая успешно запустила гиперзвуковую ракету с ракетным двигателем комбинированного цикла (RBCC) Feitian-1. Об этом сообщает New Atlas.

Китай испытал гиперзвуковую ракету с многорежимным двигателем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным издания, RBCC представляет собой комбинацию воздушно-реактивного прямоточного двигателя, гиперзвукового прямоточного двигателя и ракетного двигателя. Такой двигатель способен разогнать ракету до скорости свыше 5 Махов (в пять раз выше скорости звука).

По мере набора скорости двигатель переключается с одного режима работы на другой, что позволяет ему справляться с потоком воздуха, а на большой высоте он работает в режиме классического ракетного двигателя.

Преимущество такого двигателя в том, что ему требуется гораздо меньше сжатого кислорода на борту, поскольку на первых режимах полета он получает его из окружающего воздуха.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что Россия благодаря технологиям обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет в мире.

Американский журнал Popular Mechanics опубликовал статью, в которой сообщалось, что США на три-шесть лет отстают от России и Китая в гиперзвуковом оружии.

Гиперзвуковое оружие — ракетное оружие, способное осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью и маневрировать с использованием аэродинамических сил.

Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты авиационного ракетного комплекса «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

Армия,Владимир Путин,
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