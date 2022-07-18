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46 минут назад

Евросоюз одобрил помощь украинской армии на €500 млн

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Совет Европейского союза отправит пятый транш на Украину в размере €500 млн. Об этом сообщил глава совета Шарль Мишель в своём Twitter.

Евросоюз одобрил помощь украинской армии еще на €500 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей», — заявил Мишель.

При этом ранее ЕС сократил сумму средств, перечисленных Украине. Европейские страны планировали отправить €9 млрд, но проблемы внутри самого сообщества вынудили их уменьшить помощь до €1 млрд.

Мишель в сообщении отметил, что военная поддержка ЕС для Вооружённых сил Украины теперь составляет €2,5 млрд. Ранее во внешнеполитической службе Евросоюза признались, что эти средства были рассчитаны на семь лет, но потратились за пять месяцев. По словам представителей ЕС, объём финансирования определялся для страны в мирное время. Они не ожидали, что придётся поддерживать Украину во время боевых действий.

Первый пакет финансовой помощи страны ЕС одобрили в конце февраля 2022 года, а далее ещё три — в марте, апреле и мае. По сведениям союза, выделенные деньги пойдут на закупку вооружения и боеприпасов, а также средств индивидуальной защиты, медикаментов и топлива.

Армия,В мире,Шарль Мишель,Совет Европы,ЕС,
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