Евросоюз одобрил помощь украинской армии еще на €500 млн

Совет Европейского союза отправит пятый транш на Украину в размере €500 млн. Об этом сообщил глава совета Шарль Мишель в своём Twitter.

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«Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей», — заявил Мишель.

При этом ранее ЕС сократил сумму средств, перечисленных Украине. Европейские страны планировали отправить €9 млрд, но проблемы внутри самого сообщества вынудили их уменьшить помощь до €1 млрд.

Мишель в сообщении отметил, что военная поддержка ЕС для Вооружённых сил Украины теперь составляет €2,5 млрд. Ранее во внешнеполитической службе Евросоюза признались, что эти средства были рассчитаны на семь лет, но потратились за пять месяцев. По словам представителей ЕС, объём финансирования определялся для страны в мирное время. Они не ожидали, что придётся поддерживать Украину во время боевых действий.