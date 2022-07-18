«Ростех» поставит иностранному заказчику модернизированные вертолеты

«В 2022 году объем уже поставленных российских вертолетов иностранным заказчикам по линии "Рособоронэкспорта" преодолел показатель в 30 миллиардов рублей. Большинство из экспортированных машин произведено на Улан-Удэнском авиационном заводе, доля которого в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня составляет более 80 миллиардов рублей», — сообщил глава «Рособоронэкспорта» АлекАлександр Михеев.