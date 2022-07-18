Минобороны: в ДНР уничтожены 250 иностранных наемников

В ДНР уничтожили пункт временной дислокации наемников украинской армии, в результате были убиты 250 наемников. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В сообщении сказано, что удар по пункту дислокации, находившемуся в Константиновке, был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В результате удара также были уничтожены семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

12 июля в Минобороны РФ сообщили, что за последние три недели на Украине было убито почти 400 иностранных наемников, еще 240 наемников покинули страну. Среди убитых больше всего поляков (166), грузин (50), британцев (23), румын (21) и канадцев (15).