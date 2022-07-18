Кадыров заявил о готовности «забрать» Киев и страны НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность «с легкостью забрать» Киев и страны Североатлантического альянса. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира». На стороне ВС РФ такие понятия, как «идея, правда, патриотизм и вера», а также российские бойцы опытны, закалены в боях и хорошо вооружены, написал в своем Telegram-канале чеченский лидер.