Кадыров заявил о готовности «забрать» Киев и страны НАТО

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил готовность «с легкостью забрать» Киев и страны Североатлантического альянса. По его мнению, Запад еще не представляет, насколько сильны российские военные, которым «не сможет противостоять ни одна армия мира». На стороне ВС РФ такие понятия, как «идея, правда, патриотизм и вера», а также российские бойцы опытны, закалены в боях и хорошо вооружены, написал в своем Telegram-канале чеченский лидер.
Мы и дальше готовы по приказу идти вперед, с легкостью забрать Киев и страны НАТО. Нашим подразделениям, закаленным в настоящих боях, не сможет противостоять никакая армия мира. У нас есть опыт, арсенал, вера, патриотизм, идея и правда! Запад еще не понимает, насколько мы сильны! — заявил Кадыров.