В ДНР сообщили о взятии Авдеевки в полукольцо

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.

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"Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом", - сказал он.

По словам Басурина, в настоящее время готовится плацдарм для начала полного освобождения территории ДНР от украинских вооруженных формирований.