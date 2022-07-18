В ДНР сообщили о взятии Авдеевки в полукольцо

Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) полностью перекрыли в двух местах дорогу из Авдеевки в Константиновку и взяли в полукольцо Авдеевку. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
"Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом", - сказал он.
По словам Басурина, в настоящее время готовится плацдарм для начала полного освобождения территории ДНР от украинских вооруженных формирований.
В воскресенье 17 июля Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении группировкой войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил РФ 253 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.