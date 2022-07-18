На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу Krab

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab была уничтожена в боях на украинской территории. Об этом пишет портал onet.pl.
По данным источников издания, экипаж гаубицы не пострадал. При этом подробности уничтожения военной техники не приводятся.
Ранее Польша направила Киеву восемнадцать 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab. Также польские военные обучили порядка 100 украинских артиллеристов обслуживанию орудий.
Krab являются главной ударной силой польской артиллерии, в настоящее время на вооружении страны стоят 70 этих САУ.
При этом советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович отмечал, что Варшава передала Киеву партию «очень качественных» гаубиц. Он отказался говорить о точном количестве орудий, заметив, что речь идет о «десяточке».