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29 минут назад

СМИ: На Украине уничтожена первая польская самоходная гаубица «Краб»

Алиса Селезнёва

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab была уничтожена в боях на украинской территории. Об этом пишет портал onet.pl.

На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу Krab
Фото: WikipediaWikipedia

По данным источников издания, экипаж гаубицы не пострадал. При этом подробности уничтожения военной техники не приводятся.

Ранее Польша направила Киеву восемнадцать 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab. Также польские военные обучили порядка 100 украинских артиллеристов обслуживанию орудий.

Krab являются главной ударной силой польской артиллерии, в настоящее время на вооружении страны стоят 70 этих САУ.

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При этом советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович отмечал, что Варшава передала Киеву партию «очень качественных» гаубиц. Он отказался говорить о точном количестве орудий, заметив, что речь идет о «десяточке».

Армия,Алексей Арестович,
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