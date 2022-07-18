На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу Krab

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab была уничтожена в боях на украинской территории. Об этом пишет портал onet.pl.

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По данным источников издания, экипаж гаубицы не пострадал. При этом подробности уничтожения военной техники не приводятся.

Ранее Польша направила Киеву восемнадцать 155-миллиметровых самоходных гаубиц Krab. Также польские военные обучили порядка 100 украинских артиллеристов обслуживанию орудий.

Krab являются главной ударной силой польской артиллерии, в настоящее время на вооружении страны стоят 70 этих САУ.