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2 часа назад

Танки и «Джавелины»: ВС РФ показали трофеи

Александр Котлеткин

В Мариуполе в одном из парков города проходит выставка трофейной техники и вооружения ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

1/11 Танк на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
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2/11 Боевая машина пехоты (БМП) на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
3/11 Выставка трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
4/11 Боевая машина пехоты (БМП) на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
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5/11 Гаубица-пушка на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
6/11 Выставка трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
7/11 Танк Т-72 на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
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8/11 Боевая машина пехоты (БМП) на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
9/11 Бронемашина "Варта" на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
10/11 Выставка трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС
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11/11 Винтовки на выставке трофейной военной техники и вооружения ВСУ c завода "Азовсталь" в одном из парков города Мариуполь
Фото: ТАСС

Также здесь представлены и снайперские винтовки, автоматы и пистолеты, которые стоят на вооружении у НАТО.

«На самом деле трофейной техники намного больше. Они сейчас выполняют боевые задачи на фронтах. Фронт у нас довольно широкий - от Харькова до Херсона, Запорожья. Здесь в основном представлены трофеи, которые были вывезены после взятия штурмом завода им. Ильича, завода «Азовсталь». На «Азовстали» было меньше всего целой техники, в основном побитая техника, приходилось восстанавливать, чинить, красить», - рассказал ТАСС один из организаторов выставки Владимир.

По его словам, на выставке также представлены БТР-80, БМП-1, вывезенные с территории завода Ильича после того, как батальоны ВСУ сдались в плен.

Армия,Фото,Верховный суд,НАТО,
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