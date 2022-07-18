Первые американские танки Abrams прибыли в Польшу

В апреле Польша подписала с США договор о покупке 250 танков Abrams. В пятницу глава Минобороны сообщил о том, что достигнута договоренность с администрацией США о поставке в Польшу еще 116 танков этого типа, но не новых, а бывших в эксплуатации. Бронированные машины этой партии начнут прибывать в страну уже в начале 2023 года.