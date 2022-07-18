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31 минуту назад

Министр обороны Польши сообщил о прибытии танков Abrams для обучения экипажей

ТАСС

Первые американские танки Abrams прибыли в Польшу. Об этом сообщил в понедельник в Twitter министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

Первые американские танки Abrams прибыли в Польшу
Фото:  Flickr / The U.S. Army Flickr / The U.S. Army

"Танки Abrams, на которых будут обучаться солдаты Войска Польского, уже в Польше", - написал он.

В апреле Польша подписала с США договор о покупке 250 танков Abrams. В пятницу глава Минобороны сообщил о том, что достигнута договоренность с администрацией США о поставке в Польшу еще 116 танков этого типа, но не новых, а бывших в эксплуатации. Бронированные машины этой партии начнут прибывать в страну уже в начале 2023 года.

Армия,Мариуш Блащак,Администрация США,
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