На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу Krab

Первая польская самоходная гаубица (САУ) Krab уничтожена на Украине. Об этом сообщил в понедельник портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.

В мае польские власти заявили о намерении поставить Вооруженным силам Украины 18 САУ этого типа, 10 машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю. Сообщается, что в Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению САУ Krab.

155-миллиметровая САУ Krab серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. В настоящее время на вооружении польской армии стоят 70 САУ этого типа. К 2024 году планируется довести численность таких гаубиц до 120 штук.