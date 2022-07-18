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11 минут назад

СМИ: на Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу Krab

ТАСС

Первая польская самоходная гаубица (САУ) Krab уничтожена на Украине. Об этом сообщил в понедельник портал onet.pl со ссылкой на украинские источники.

На Украине уничтожили первую польскую самоходную гаубицу Krab
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В мае польские власти заявили о намерении поставить Вооруженным силам Украины 18 САУ этого типа, 10 машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю. Сообщается, что в Польше около 100 украинских военнослужащих были обучены стрельбе и управлению САУ Krab.

155-миллиметровая САУ Krab серийно производится польским военным предприятием Huta Stalowa Wola и является главной ударной силой польской артиллерии. В настоящее время на вооружении польской армии стоят 70 САУ этого типа. К 2024 году планируется довести численность таких гаубиц до 120 штук.

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Подробности уничтожения польской самоходки на Украине не сообщаются.

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