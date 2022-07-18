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43 минуты назад

Применение российской «Хризантемы-С» показали на видео

Lenta.ru

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применяют самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема-С». Запуск ракеты комплекса показали на видео, соответствующую запись опубликовал Telegram-канал «Херсонский вестник».

На записи видна боевая машина 9П157 комплекса, которая выдвигает пусковую установку с противотанковыми ракетами. После наведения экипаж осуществляет запуск противотанковой ракеты.

Комплекс на базе боевой машины пехоты БМП-3 несет 15 ракет. ПТРК может использовать ракеты с тандемно-кумулятивной и термобарической боевой частью. Характеристики комплекса обеспечивают возможность поражения малоскоростных воздушных целей. Комплекс получил два независимых канала наведения. Это позволяет вести огонь в любое время суток и в любых погодных условиях.

В январе «Известия» со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщили, что высокоточные ПТРК «Хризантема-С» поступают в артиллерийскую бригаду 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

В декабре 2021 года военный эксперт Дмитрий Литовкин сообщил, что ракета ПТРК «Хризантема» устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

Армия,Видео,Дмитрий Литовкин,
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