В Минобороны РФ впервые назвали имя главы группы войск «Восток» на Украине - это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Внимание на это обратил «Коммерсант».
В пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны 18 июля, сказано, что министр Сергей Шойгу проинспектировал группу «Восток» и встретился с Мурадовым на командном пункте.
Шойгу дал Мурадову указания сосредоточиться на поражении точек, откуда ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса и поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерном.
Мурадов был военным советников в Сирии и получил звание Героя России, в 2018 году он стал заместителем командующего войсками Южного военного округа, с конца осени 2020-го по сентябрь 2021 года командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.