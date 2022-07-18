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22 минуты назад

Минобороны раскрыло личность командующего группой войск «Восток»

Алиса Селезнёва

В Минобороны РФ впервые назвали имя главы группы войск «Восток» на Украине - это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Внимание на это обратил «Коммерсант».

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны 18 июля, сказано, что министр Сергей Шойгу проинспектировал группу «Восток» и встретился с Мурадовым на командном пункте.

Шойгу дал Мурадову указания сосредоточиться на поражении точек, откуда ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса и поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерном.

Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО HIMARS

Мурадов был военным советников в Сирии и получил звание Героя России, в 2018 году он стал заместителем командующего войсками Южного военного округа, с конца осени 2020-го по сентябрь 2021 года командовал российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

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