В Минобороны РФ впервые назвали имя главы группы войск «Восток» на Украине - это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Внимание на это обратил «Коммерсант».

В пресс-релизе, опубликованном на сайте Минобороны 18 июля, сказано, что министр Сергей Шойгу проинспектировал группу «Восток» и встретился с Мурадовым на командном пункте.

Шойгу дал Мурадову указания сосредоточиться на поражении точек, откуда ведутся обстрелы жилых кварталов Донбасса и поджигаются поля с пшеницей и хранилища с зерном.