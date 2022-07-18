Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы, хранилищам с зерном, является первостепенной задачей. Соответствующее заявление было сделано в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», - подчеркнули в Минобороны.
Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», которые возглавляют генерал армии Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин.