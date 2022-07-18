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29 минут назад

Шойгу поручил приоритетно поражать дальнобойное оружие Украины

Лера Букина

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы, хранилищам с зерном, является первостепенной задачей. Соответствующее заявление было сделано в ходе инспекции группировки «Восток», выполняющей задачи на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», - подчеркнули в Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении американских РСЗО HIMARS

Ранее министр обороны проинспектировал российские группировки «Юг» и «Центр», которые возглавляют генерал армии Сергей Суровикин и генерал-полковник Александр Лапин.

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