Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", задействованную в специальной военной операции на Украине, и заслушал доклад командующего о текущей обстановке и выполнении задач по разгрому противника. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны (МО) РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", выполняющую задачи специальной военной операции на Украине", - сказали в военном ведомстве.

По данным МО, на командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил министру о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности.

В ходе инспекции Шойгу дал указание командующему поражать высокоточным оружием средства большой дальности ВСУ, из которых ведется обстрел жилых кварталов Донбасса.

"Генерал армии Сергей Шойгу <…> дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - отметили в Минобороны России.