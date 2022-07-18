Россия впервые нанесла по позициям ВСУ удары дронами "Ланцет-3"

Россия впервые в Запорожской области нанесла по позициям ВСУ удары дронами-камикадзе "Ланцет-3", сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее о применении в Запорожской области "Ланцетов-3" официально не сообщалось.
"По позициям боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского в Запорожской области впервые были нанесены удары с применением барражирующих боеприпасов российского производства "Ланцет-3". Это большой шаг вперед, это условный снаряд-беспилотник, который летит точно в цель. До этого нас кошмарили только с той стороны. Наша армия сейчас отвечает на этот вызов", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Как сообщили ТАСС 8 июня в госкорпорации "Ростех", российские дроны-камикадзе "КУБ" и "Ланцет" активно применяются в боевых действиях на Украине, "успешно показали себя в боевых условиях". Дроны в основном используются для поражения удаленных наземных целей.
Беспилотник "КУБ" разработан компанией ZALA Aero (входит в концерн "Калашников" Ростеха). Дрон имеет боевую часть весом 3 кг. Максимальная длительность полета - 30 минут, скорость - 130 км/ч. Барражирующий боеприпас "КУБ" в ноябре 2021 года успешно прошел государственные испытания. В 2022 году были запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.
Беспилотник "Ланцет" также производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.