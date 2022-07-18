Россия впервые нанесла по позициям ВСУ удары дронами "Ланцет-3"

"По позициям боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского в Запорожской области впервые были нанесены удары с применением барражирующих боеприпасов российского производства "Ланцет-3". Это большой шаг вперед, это условный снаряд-беспилотник, который летит точно в цель. До этого нас кошмарили только с той стороны. Наша армия сейчас отвечает на этот вызов", - сообщил он в эфире телеканала "Соловьев.Live".