Производители оружия в США выдвинули требование из-за поставок Украине

Глава крупнейшей компании по производству оружия для США Northrop Grumman Кейти Уорден сообщила, что нынешние запасы оружия не рассчитаны на долгие военные конфликты. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на сайт Financial Times.

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Уорден заявила, наиболее важная задача в сложившейся ситуации — получить четкие сигналы об уровне спроса, долгосрочных обязательствах по поставкам вооружения на Украину и об интенсивности использования имеющихся резервов.

По ее словам, Уорден не слышала о том, что численность каких-либо видов вооружений подходят к концу. Однако она добавила, что никто заранее не создавал запасы, предназначенные для удовлетворения «текущего спроса» в течение нескольких лет подряд.

Издание отмечает, что Northrop Grumman производит автоматизированные пушки Bushmaster и боеприпасы среднего размера, которые США поставляют на Украину. Кроме того, их самолет RQ-4 Global Hawk летает на украинской границе.

Еще одна компания по производству оружия Raytheon ранее предупредила, что ей необходимо какое-то время для восполнения запасов ПЗРК Stinger. Они в больших количествах поставлялись Киеву.