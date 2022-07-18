В Херсоне нашли украинский схрон с ПЗРК «Игла»

Российские военнослужащие обнаружили в Херсоне схрон украинских диверсантов. В нем была взрывчатка с детонаторами, автоматы Калашникова, гранаты и два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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Как говорится в сообщении, операцию по обнаружению провели сотрудники одного из силовых ведомств РФ при поддержке бойцов ОМОНа «Юг».

Собеседник агентства рассказал, что информация о тайнике поступила от жителей Херсона. Они сообщили, что в районе строящейся АЗС на Ольховой улице трое неизвестных осматривали строения станции. Один из очевидцев сообщил, что у них в руках были громоздкие вещи.

«В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК», — пояснил сотрудник российского силового ведомства.