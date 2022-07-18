В Херсоне нашли украинский схрон с ПЗРК «Игла»

Российские военнослужащие обнаружили в Херсоне схрон украинских диверсантов. В нем была взрывчатка с детонаторами, автоматы Калашникова, гранаты и два переносных зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как говорится в сообщении, операцию по обнаружению провели сотрудники одного из силовых ведомств РФ при поддержке бойцов ОМОНа «Юг».
Собеседник агентства рассказал, что информация о тайнике поступила от жителей Херсона. Они сообщили, что в районе строящейся АЗС на Ольховой улице трое неизвестных осматривали строения станции. Один из очевидцев сообщил, что у них в руках были громоздкие вещи.
«В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК», — пояснил сотрудник российского силового ведомства.
Он также отметил, что у ПЗРК «Игла» отсутствовали спусковые устройства, номера партии и серии были нечитабельны. Кроме того, в этом же схроне были спрятаны: гранатомет РПГ-18; два автомата — АКМ и АКСУ; более 3 тысяч патронов калибром 5,45 миллиметра; пистолет ПМ с двумя обоймами; три гранаты Ф-1 и семь — РГД, а также 21 запал УЗРГМ; пять электронных детонаторов; 400-граммовая тротиловая шашка; два огнепроводных шнура по 15 сантиметров.