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53 минуты назад

Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам, сообщил один из участников группы на условиях анонимности.

Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
Фото: ТАССТАСС

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», – приводит слова хакера РИА «Новости».

Он назвал список «достаточно приличным» и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.

В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.

Армия,СБУ,
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