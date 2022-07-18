Лавров: инструкторы НАТО уже руководят действиями ВСУ на земле

Натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже руководят действиями ВСУ и националистических батальонов непосредственно на земле. Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты "Известия".
"<...> натовские инструкторы и наводчики РСЗО уже, судя по всему, руководят действиями ВСУ и нацбатов непосредственно на земле. Надеюсь, среди европейцев остались ответственные политики, которые осознают, какими последствиями это чревато", - отметил он.
Инсценировки "на крови"
Лавров считает, что украинский режим, проигрывая на поле боя, устраивает инсценировки "на крови", чтобы демонизировать РФ в глазах международной общественности.
"Проигрывая на поле боя, украинский режим и его западные покровители не гнушаются устраивать инсценировки "на крови", чтобы демонизировать нашу страну в международном общественном мнении. Уже были Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг. О подготовке новых постановочных инцидентов регулярно с фактами в руках предупреждает российское министерство обороны", - отметил он.
"Европейское политическое сообщество"
Лавров добавил, что предложение президента Франции Эмманюэля Макрона по созданию "Европейского политического сообщества" является заведомо конфронтационной идеей с антироссийскими устремлениями.
"Пока же рекламируют инициированное главой Франции Макроном "Европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях. Тут уже принцип не "или-или", а "кто не с нами, тот против нас". Что это за сообщество, пояснил сам Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны - "от Исландии до Украины", но не Россию. Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - указал глава МИД РФ.
Мир иллюзий Запада
Министр иностранных дел России призвал Запад вернуться из мира иллюзий на землю, инсценировки не сработают, сколько бы их ни продолжали.
"Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права. Чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше", - отметил он.