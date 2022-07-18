Лавров: инструкторы НАТО уже руководят действиями ВСУ на земле

"Пока же рекламируют инициированное главой Франции Макроном "Европейское политическое сообщество", где особых финансово-экономических благ не будет, но будут требования полной солидарности с ЕС в его антироссийских действиях. Тут уже принцип не "или-или", а "кто не с нами, тот против нас". Что это за сообщество, пояснил сам Макрон: ЕС пригласит войти в него все европейские страны - "от Исландии до Украины", но не Россию. Сразу оговорюсь, что нам туда и не надо, но показательно само заявление, раскрывающее суть этой новой заведомо конфронтационной, разобщающей затеи", - указал глава МИД РФ.