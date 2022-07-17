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1 час назад

Белорусская армия вооружится С-400

Lenta.ruиещё 1

Белорусская армия в ближайшей перспективе вооружится зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап в интервью телеканалу СТВ, передает РИА Новости.

Белорусская армия вооружится С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Михолап, помимо С-400 на вооружении белорусской армии в ближайшее время появится вертолет Ми-35. На данный момент вопрос прорабатывается, подчеркнул он.

В Белоруссии прошла тренировка дежурных сил ПВО с участием ЗРК С-400

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск закупил у Москвы «нужное количество» оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и С-400. По словам белорусского лидера, о покупке ракетных комплексов он договорился с президентом России Владимиром Путиным.

Армия,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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