Белорусская армия вооружится С-400

Белорусская армия в ближайшей перспективе вооружится зенитно-ракетными комплексами С-400. Об этом заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Дмитрий Михолап в интервью телеканалу СТВ, передает РИА Новости.

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Как рассказал Михолап, помимо С-400 на вооружении белорусской армии в ближайшее время появится вертолет Ми-35. На данный момент вопрос прорабатывается, подчеркнул он.