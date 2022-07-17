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1 час назад

Украинские военные приступили к тренировкам в Германии на немецких танках

Газета.Ru

Украинские военные приступили к тренировкам использования немецких самоходных зенитных установок (СЗУ) «Гепард», сообщает газета Lübecker Nachrichten.

Украинские военные приступили к тренировкам на немецких танках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным издания, тренировки проходят на военном полигоне в земле Шлезвиг-Гольштейн, в том числе в Путлосе (Восточный Гольштейн). В них участвуют не менее 100 украинских военных.

«Гепарды» могут поражать воздушные цели, двигающиеся со скоростью до 400 м/с на высоте от 100 м до 4 км, а также наземные и надводные цели.

В середине июня глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы начнут поставлять на Украину после того, как будет завершено обучение украинских военных пользованию ими.

Тогдашний посол Украины в Берлине Алексей Мельник заявил, что украинская армия получит от ФРГ семь гаубиц и 30 самоходных зенитных систем «Гепард», причем, 15 из них будут поставлены до конца июля и еще 15 — до конца августа.

Армия,Кристина Ламбрехт,Алексей Мельник,
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