Украинские военные приступили к тренировкам на немецких танках

Украинские военные приступили к тренировкам использования немецких самоходных зенитных установок (СЗУ) «Гепард», сообщает газета Lübecker Nachrichten.

По данным издания, тренировки проходят на военном полигоне в земле Шлезвиг-Гольштейн, в том числе в Путлосе (Восточный Гольштейн). В них участвуют не менее 100 украинских военных.

«Гепарды» могут поражать воздушные цели, двигающиеся со скоростью до 400 м/с на высоте от 100 м до 4 км, а также наземные и надводные цели.

В середине июня глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что немецкие гаубицы начнут поставлять на Украину после того, как будет завершено обучение украинских военных пользованию ими.