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37 минут назад

Еще один британец попал в плен ВС РФ

Газета.Ru

Гражданина Великобритании Джона Хардига захватили в плен представители Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает «Би-би-си».

Еще один британец попал в плен ВС РФ
Фото: GEORGIAN NATIONAL LEGIONGEORGIAN NATIONAL LEGION

В публикации отмечается, что 59-летний британец в 2018 году вступил в батальон «Азов» в качестве парамедика. Хардинг попал в плен в мае 2022 года, когда он участвовал в сражения на сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

Издание, ссылаясь на видео с участием британца, утверждает, что Хардинг заявил, что ему может грозить смертная казнь.

Лондон отреагировал на смерть пленного британца в ДНР

Ранее официальный представитель министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что российские вооруженные силы и народные милиции ДНР и ЛНР за прошедшие три недели, с 17 июня, уничтожили почти 400 иностранных наемников.

Также глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что со стороны представителей Соединенных Штатов к нему никто не обращался касательно судьбы американских наемников.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Денис Пушилин,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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