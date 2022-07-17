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1 час назад

Стало известно об угрожающих Черноморскому флоту роботах

Lenta.ru

США предоставили в распоряжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевых роботов-брандеров, которые угрожают Черноморскому флоту России. Об этом сообщил военный обозреватель Александр Артамонов в комментарии порталу «Украина.ру».

Стало известно об угрожающих Черноморскому флоту роботах
Фото: ShutterstockShutterstock

Эксперт отказался давать оценку способности Черноморского флота дать отпор подводным роботам-камикадзе, однако отметил, что эти устройства обладают рядом характеристик, которые позволяют им успешно выполнять боевые задачи.

«Они [собраны] из композитных материалов, поэтому их трудно засечь. Они плохо ловятся на РЛС (...) Это мини-москитный флот, который может покусать большие корабли», — сообщил Артамонов.

Он добавил, что роботы-брандеры могут преодолевать расстояние до 112 морских миль, то есть около 207,5 километра.

Военный обозреватель подчеркнул, что США уже обучили военнослужащих ВСУ обращаться с такими роботами.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности заявил, что разведка США поддерживает сотрудничество с Украиной. По его словам, американское ведомство передает Киеву данные радиолокации и спутниковые снимки, включая кадры территории России, которая позже подвергается ракетным и артиллерийским ударам.

Армия,Александр Артамонов,
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