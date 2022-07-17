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5 минут назад

Глава Northrop Grumman призвала Запад конкретизировать список оружия для поставок Киеву

Газета.Ruиещё 1

Нужен «четкий сигнал о спросе» на вооружение для Украины иначе в долгосрочной перспективе его может не хватить. Об этом заявила глава американской оборонной компании Northrop Grumman Кэти Уорден.

В США призвали конкретизировать список оружия для поставок Киеву
Фото: ShutterstockShutterstock

«Я бы не сказала, что у нас заканчиваются запасы оружия, но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет, это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы», — приводит издание слова топ-менеджера.

По информации издания, есть риск, что изготовленное оружие не будет использовано. Также известно, что ключевые подрядчики США несколько раз в неделю встречаются с представителями Пентагона для обсуждения поставок на Украину.

Армия,В мире,Пентагон,
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