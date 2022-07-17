В США призвали конкретизировать список оружия для поставок Киеву

«Я бы не сказала, что у нас заканчиваются запасы оружия, но если вы спрогнозируете, что мы захотим поддерживать обязательства на этом уровне еще пару лет, это определенно не то, с учетом чего накапливались арсеналы», — приводит издание слова топ-менеджера.