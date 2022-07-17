ЛНР передаст СК фрагменты американских HIMARS

Мы взаимодействуем со Следственным комитетом Российской Федерации, мы оказываем им помощь в изъятии с места происшествия фрагментов и осколков каких-либо, когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, — это все будет доказательная база, — сказал Гетманский.