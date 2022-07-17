ЛНР передаст СК фрагменты американских HIMARS

Луганская народная республика передаст СК России фрагменты реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS, передает РИА Новости со ссылкой на офицера представительства Алексея Гетманского. По его словам, их изъяли с мест ударов ВСУ в Алчевске, поэтому они могут стать доказательствами военных преступлений украинской армии.
Мы взаимодействуем со Следственным комитетом Российской Федерации, мы оказываем им помощь в изъятии с места происшествия фрагментов и осколков каких-либо, когда уже будет суд и вершиться трибунал над украинскими преступниками, — это все будет доказательная база, — сказал Гетманский.
В середине июня The Washington Post сообщил, что США готовятся передать Украине вторую партию HIMARS. Она будет состоять из восьми установок.
Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что американская установка HIMARS появилась в распоряжении армии России. Предполагалось, что ее могли продать «коррумпированные украинские военные» или захватить российские солдаты.