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27 минут назад

Минобороны РФ: российская ПВО сбила украинский Су-25

Илья Родин

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что российские комплексы ПВО сбили штурмовик Су-25 ВСУ, один БПЛА, а также баллистическую ракету «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО «Ураган» и «HIMARS». Сводка опубликована в официальном канале ведомства в Telegram.

Игорь Конашенков уточнил, что российские истребители, кроме того, сбили в воздухе украинский вертолет Ми-17.

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Он рассказал, что ВС РФ продолжают наносить точечные удары по различным военным объектам на территории Украины. В частности, в Одессе ликвидирован склад, на котором хранились противокорабельные ракеты «Harpoon».

В районе Красноармейска в ДНР были уничтожены элементы американского комплекса РСЗО «HIMARS», в том числе транспортно-заряжающая машина и пусковая установка.

Конашенков отметил, что в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30, а также взвод РСЗО.

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