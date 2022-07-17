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17 минут назад

В Минобороны России заявили о дезертирстве роты украинской теробороны в полном составе

RT на русском

В Минобороны России заявили, что в ДНР свои позиции в полном составе покинула рота украинской территориальной обороны.

В Минобороны России заявили о дезертирстве роты украинской теробороны
Фото: ТАССТАСС

«На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства. Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что бригаду территориальной обороны в Харькове из-за больших потерь и дезертирства доукомплектовывают заключёнными.

Армия,Минобороны России,
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