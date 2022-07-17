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58 минут назад

Политолог Сатановский: Россия может обезвредить США, не применяя «Сармат»

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Военный обозреватель Сатановский убежден в том, что Российская Федерация вполне может обезоружить Соединенные Штаты Америки, при этом не применяя «Сармат». Соответствующей информацией поделилось издание “Царьград”.

Сатановский объяснил, как Россия может обезвредить США без применения «Сармата»
Фото: FBM.ruFBM.ru

Чтобы отстоять свои права, Москва может нанести удар по Вашингтону гиперзвуковой ракетой «Сармат». Однако политолог уверен, что необходимости в такой мере может не возникнуть.

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Сатановский подчеркнул, что применение «Сармата» не решит все проблемы РФ. Военный обозреватель добавил, что у власти Штатов стоят «несусветные сволочи», однако это не говорит о том, что в этом имеется вина простого, мирного населения страны.

«До смерти хотелось бы, чтобы этого не произошло. Хотя, говоря по чести, вероятность того, что обойдётся без прямого военного столкновения между Россией и США, всё меньше и меньше. И то, что это не наш выбор, настроения не улучшает», — прокомментировал специалист.

Армия,Владимир Путин,НАТО,
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