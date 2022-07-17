Сатановский объяснил, как Россия может обезвредить США без применения «Сармата»

Военный обозреватель Сатановский убежден в том, что Российская Федерация вполне может обезоружить Соединенные Штаты Америки, при этом не применяя «Сармат». Соответствующей информацией поделилось издание “Царьград”.
Чтобы отстоять свои права, Москва может нанести удар по Вашингтону гиперзвуковой ракетой «Сармат». Однако политолог уверен, что необходимости в такой мере может не возникнуть.
Сатановский подчеркнул, что применение «Сармата» не решит все проблемы РФ. Военный обозреватель добавил, что у власти Штатов стоят «несусветные сволочи», однако это не говорит о том, что в этом имеется вина простого, мирного населения страны.
«До смерти хотелось бы, чтобы этого не произошло. Хотя, говоря по чести, вероятность того, что обойдётся без прямого военного столкновения между Россией и США, всё меньше и меньше. И то, что это не наш выбор, настроения не улучшает», — прокомментировал специалист.