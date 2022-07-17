Сатановский объяснил, как Россия может обезвредить США без применения «Сармата»

«До смерти хотелось бы, чтобы этого не произошло. Хотя, говоря по чести, вероятность того, что обойдётся без прямого военного столкновения между Россией и США, всё меньше и меньше. И то, что это не наш выбор, настроения не улучшает», — прокомментировал специалист.